Un breve documentario mostra il sistema di cave ipogee di Tufara Santa Lucia, situato tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Le immagini illustrano le vaste reti di gallerie sotterranee, considerate tra le più impressionanti della regione. Il filmato si concentra sulle strutture scavate nel sottosuolo, evidenziando la complessità delle cavità e la loro estensione. La produzione si propone di documentare un patrimonio sotterraneo che si estende sotto il territorio tra le due località.

“TUFARA” SANTA LUCIA (documentario), San Giovanni Rotondo: un breve documentario su uno dei più impressionanti sistemi di cave ipogee, che si estende tra il territorio di San Giovanni Rotondo e quello di Manfredonia. Tra storia, natura e architettura, questo luogo dimenticato custodisce meraviglie sorprendenti, in attesa di essere riscoperte. Riguardo alla denominazione di “tufara”, occorre precisare che in Puglia, il termine "tufo" viene comunemente usato per indicare una calcarenite tenera e giovane, spesso impiegata in edilizia in passato. Tuttavia, questa definizione è impropria, poiché il tufo vero è una roccia di origine vulcanica, mentre la calcarenite in questione ha origine sedimentaria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garganodascoprire: “Tufara” Santa Lucia, il documentario

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