gambettola a fuoco deposito di materiali ferrosi della maestri metalli

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio poco prima delle 18 in un deposito di materiali ferrosi in via del Lavoro a Gambettola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Un fumo nero e acre si è sprigionato dall’edificio, visibile a distanza. Non ci sono notizie di feriti o coinvolgimenti di altre strutture. L’incendio è stato domato in breve tempo, e le cause sono ancora da accertare.

Un fumo nero e acre si è levato all’improvviso ieri pomeriggio poco prima delle 18 da un deposito di materiali ferrosi di via Del lavoro. Non ci sono state persone ferite per l’incendio. A prendere fuoco è stata una ingente quantità di pannelli composti da telaio in metallo e materiale isolanti in poliuretano, erano accatastati ai margini del deposito. Ad accorgersi dell’incendio scoppiato è stata una persona che transitava in via Del lavoro. La ditta interessata è la Maestri Metalli, una delle più grosse di Gambettola che si occupa di ritiro e stoccaggio di ferrovecchio e metalli di vario genere. Ieri pomeriggio era terminato da poco il lavoro e l’azienda stava per chiudere il cancello quando è stata avvertita dell’incendio scoppiato sul retro del deposito, a confine con la linea ferroviaria Bologna-Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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