fusione dei comuni primo incontro fra i tre sindaci

Tre sindaci si sono incontrati per discutere la possibile fusione tra i loro comuni. L’incontro si è svolto in modo formale e ha visto confrontarsi le posizioni dei rappresentanti delle tre amministrazioni. La questione della fusione continua a dividere le opinioni, con alcuni favorevoli e altri contrari, ma non sono stati presi decisioni definitive durante questa prima riunione.

Fusione sì fusione no? Continua a tener banco in Media Valle il dibattito fra possibilisti e negativi alla proposta avanzata dall’ex sindaco di Borgo a Mozzano Francesco Poggi di una fusione fra i comuni d Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli e Borgo a Mozzano. Giovedì prossimo, l’11 giugno, alle ore 21, si terrà il primo incontro pubblico fra i rispettivi sindaci Paolo Michelini, Marco Remaschi e Patrizio Andreuccetti, presso la Sala Parrocchiale di via Casalini a Bagni di Lucca Villa, coordinato da Poggi. L’intenzione è quella di procedere ad un approfondimento sulla ipotesi di una maggiore integrazione tra i comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia, incontro a cui sono invitati amministratori, operatori e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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