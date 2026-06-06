Furti in tutto il Nord Italia arrestati due extracomunitari

Due stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio con l’accusa di aver commesso furti in diverse località del Nord Italia. I due uomini sono stati fermati nel corso di un’operazione che ha portato al loro fermo immediato dopo averli trovati con la refurtiva. L’indagine ha evidenziato una serie di episodi di furto nella regione, con i due che sono stati identificati come autori di alcuni di questi reati. Le autorità continuano le verifiche per accertare eventuali altri episodi.

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha tratto in arresto due stranieri, colti nella flagranza del reato di furto in abitazione a Bareggio (MI) Le indagini sono iniziate quando un cittadino residente a Busto Arsizio, rientrando a casa, ha sorpreso dei malfattori all’interno della propria abitazione. I soggetti sono fuggiti a bordo di un’autovettura di cui la vittima è riuscita ad annotare la targa, comunicandola subito alle pattuglie del Commissariato intervenute sul posto. Il veicolo è successivamente risultato essere a noleggio. Al termine degli adempimenti di rito, i due arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di San Vittore, a disposizione dell’A.G. procedente. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BORSEGGIANO UN UOMO SUL TRAM: ARRESTATI DUE PREGIUDICATI | 31/03/2026

Notizie e thread social correlati

Pugni, calci e bottiglie di vetro: arrestati due extracomunitariDue uomini di circa 30 anni di origine marocchina sono stati arrestati dalla polizia di Aversa dopo aver partecipato a una rissa violenta.

Rapina violenta a Ventimiglia, arrestati 4 extracomunitariQuattro persone sono state arrestate dalla polizia a Ventimiglia in seguito a una rapina violenta avvenuta in via Tenda, vicino al cimitero comunale.

Argomenti più discussi: Tentano la fuga dall'Italia dopo i furti: in manette; Busto Arsizio, smantellata banda di ladri seriali: due arresti in flagranza; Torna a casa e trova i ladri: l'indagine parte da Busto Arsizio e ora scattano le manette. Forzavano le auto per trovare indirizzi e chiavi; Nel mirino le casseforti di una catena di supermercati, lo scorso ottobre il colpo a Savignano: scattano gli arresti.

Trenta furti in tutto il Centro Italia. Arrestata la banda ’del gasolio’In quattro uscivano e dopo aver fatto rifornimento dai mezzi di un cantiere scassinavano aziende e negozi. Individuati e fermati dai carabinieri di Lucca dopo mesi di indagine: è loro il doppio colpo ... lanazione.it