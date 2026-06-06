Un orso nero asiatico che aveva ferito quattro persone a Fukushima è riuscito a scappare da trappole, droni e tranquillanti durante un'operazione di cattura. Nonostante gli sforzi delle autorità, l’animale si è allontanato dalla zona senza essere catturato. La fuga ha suscitato preoccupazione tra i residenti della città nel nord-est del Giappone. La ricerca dell’orso continua senza che sia stato ancora rintracciato.

Continua a tenere con il fiato sospeso la città di Fukushima, nel nord-est del Giappone, dove un orso nero asiatico responsabile del ferimento di quattro persone è riuscito a sfuggire a una vasta operazione di cattura organizzata dalle autorità. Dopo giorni di ricerche, trappole e tentativi di sedazione, l’animale è riuscito a dileguarsi lasciando dietro di sé una scia di interrogativi e preoccupazione tra i residenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, non solo per la gravità degli attacchi, ma anche per l’incredibile capacità dell’orso di eludere i controlli e trovare una via di fuga. Gli attacchi nell’area industriale. L’emergenza è iniziata martedì, 2 giugno, mattina nell’area industriale di Sasakino, alla periferia di Fukushima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fukushima, l’incredibile evasione di un orso: sfugge a trappole, droni e tranquillanti

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