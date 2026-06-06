Fujimori | possibile indulto per Castillo e Vizcarra per motivi medici

Potrebbe essere concesso un indulto per Castillo e Vizcarra per motivi medici. Non sono stati specificati i criteri medici che potrebbero giustificare la libertà di Castillo. La strategia di indulto adottata da Fujimori si differenzia da quella di Sánchez.

Quali criteri medici specifici potrebbero giustificare la libertà di Castillo?. Come differisce la strategia di indulto tra Fujimori e Sánchez?. Chi trarrà vantaggio politico dalla gestione dei casi di Vizcarra?. Cosa cambierà nel sistema giudiziario peruviano dopo il ballottaggio?.? In Breve Ballottaggio presidenziale previsto per domenica 7 giugno in Perù.. Roberto Sánchez promette indulto politico a Castillo per ottenere sostegno.. Detenuti Castillo e Vizcarra si trovano attualmente nel carcere di Barbadillo.. Divergenza tra clemenza politica di Sánchez e criteri medici di Fujimori..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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