Friuli la Bora mette fine ai temporali | torna il bel tempo

La Bora ha spazzato via i temporali nel Friuli, lasciando il cielo sereno. Diversi comuni della provincia di Udine hanno registrato allagamenti stradali a causa delle intense piogge dei giorni scorsi. Lo scontro tra Scirocco e Bora ha interrotto le precipitazioni, determinando il ritorno del bel tempo. Nessun ferito segnalato. Le autorità stanno monitorando le zone più colpite per eventuali interventi.

Quali comuni della provincia di Udine hanno subito allagamenti stradali?. Perché lo scontro tra Scirocco e Bora ha bloccato i temporali?. Come influisce l'aria secca in quota sulla stabilità del tempo?. Dove si sono concentrati i rovesci più intensi tra ieri e oggi?.? In Breve Temporali stazionari tra Palmanova e Slovenia tra le 17:30 e le 19:00.. Allagamenti stradali segnalati a San Giovanni al Natisone, Manzano e Pavia di Udine.. Scontro tra Scirocco e Bora ha causato piogge tra Sesto e Cividale.. Fase di allerta 162026 conclusa con livelli idrografici sotto le soglie di guardia.. Migliora il tempo in Friuli-Venezia Giulia dopo i temporali della notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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