Friuli 57 milioni per l’acqua | boom di investimenti per Cafc
In Friuli, sono stati stanziati 57 milioni di euro per migliorare le reti idriche. L’intera somma sarà reinvestita nella regione, senza distribuzione di utili. L’obiettivo è aggiornare le infrastrutture e potenziare il servizio idrico locale. Le risorse sono destinate a interventi di manutenzione e ampliamento delle reti, con l’intento di garantire una fornitura più efficiente e sicura per le utenze regionali.
Come cambieranno le reti idriche friulane grazie ai 57 milioni investiti?. Perché l'intero utile netto è stato reinvestito sul territorio regionale?. Quali impatti avrà la fusione con Hydrogea sulla gestione del servizio?. Come influirà questo boom di investimenti sulle tariffe per i cittadini?.? In Breve Ricavi a 71,6 milioni di euro con margine operativo lordo del 44 per cento.. Utile netto di 7 milioni di euro interamente reinvestito nelle infrastrutture locali.. Servizio idrico garantito su 6.000 chilometri quadrati e 643.000 abitanti friulani.. Capacità di investimento triennale 2023-2026 aumentata del 90 per cento.. 57 milioni di euro per le reti idriche friulane: il bilancio record di Cafc dopo la fusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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