Friuli 57 milioni per l’acqua | boom di investimenti per Cafc

Notizia in breve

In Friuli, sono stati stanziati 57 milioni di euro per migliorare le reti idriche. L’intera somma sarà reinvestita nella regione, senza distribuzione di utili. L’obiettivo è aggiornare le infrastrutture e potenziare il servizio idrico locale. Le risorse sono destinate a interventi di manutenzione e ampliamento delle reti, con l’intento di garantire una fornitura più efficiente e sicura per le utenze regionali.