Francesco e Paolo per sempre sì ai diritti

Due uomini hanno ottenuto il riconoscimento legale del loro matrimonio, confermando i loro diritti. La coppia ha celebrato le nozze in una cerimonia che ha coinvolto amici e familiari, con un pubblico presente che ha assistito all’evento. La decisione è stata ufficializzata attraverso un atto pubblico, rendendo valida la loro unione davanti alle autorità competenti. La cerimonia si è svolta in modo semplice e rispettoso delle normative vigenti.

Ci sono storie e legami che appartengono anzitutto a chi li vive, ma che finiscono anche per parlare anche a una comunità. Perché ogni passo compiuto insieme, quando diventa riconoscimento, racconta il valore della libertà, della dignità e del diritto di costruire il proprio futuro. Dopo tredici anni di vita condivisa, Francesco Rapaccioni e Paolo Properzi nei giorni scorsi si sono uniti civilmente con una cerimonia officiata dal sindaco Rosa Piermattei nella "Sala rossa" del palazzo comunale di San Severino. A dieci anni dall’approvazione della legge Cirinnà, la loro è la prima unione civile celebrata nella città settempedana. Un momento intimo e profondamente personale, ma anche una pagina importante per una comunità che si riconosce nei valori del rispetto e dell’inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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T4: FRANCESCO PAOLO CASTRONOVO (2) vs ALFREDO MILAZZO (2)

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