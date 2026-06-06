Forlimpopoli rinnova il sostegno all' Estate Card | trasporto gratuito per molti studenti
Dal 7 giugno al 31 agosto, l’Estate Card di Smart Romagna riprende a offrire trasporti gratuiti agli studenti, tra cui chi possiede l’abbonamento regionale “Salta Su” per il trasporto scolastico. La card permette di viaggiare senza costi aggiuntivi durante il periodo estivo. La misura coinvolge numerosi giovani che usufruiscono di questa agevolazione per spostarsi durante la stagione.
Dal 7 giugno al 31 agosto torna l'Estate Card di Smart Romagna, dedicata, tra gli altri, ai giovani titolari dell'abbonamento regionale "Salta Su" per il trasporto scolastico. La card consente di viaggiare liberamente su tutta la rete Start Romagna nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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