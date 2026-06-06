Per la stagione 202627, la Serie A2 avrà solo due retrocessioni, secondo le disposizioni organizzative annuali pubblicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La modifica riguarda il numero di squadre che saranno retrocesse alla fine del campionato. Le nuove regole sono state ufficializzate nei giorni scorsi e rappresentano un'aggiornamento rispetto alle stagioni precedenti. Le disposizioni riguardano anche altri aspetti regolamentari, ma questa è la principale novità annunciata per il prossimo anno.

La prossima serie A2 prende forma. Le Doa (disposizioni organizzative annuali), pubblicate nei giorni scorsi dalla Fip, hanno infatti definito il quadro regolamentare della stagione 202627, introducendo alcune ‘piccole’ novità. Rispetto all’ultima annata, si partirà una settimana più tardi (il 27 settembre). Se in chiave promozione non cambia nulla, sarà diverso trovarsi nella parte bassa della classifica, come a Forlì potrebbe capitare nell’anno zero di un nuovo corso tecnico e societario. Sono però novità positive: dalla serie B Nazionale saliranno soltanto due squadre e non più tre. Di conseguenza, anche le retrocessioni dalla A2 passano da tre a due: una in meno rispetto alle previsioni iniziali dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì, la formula lascia più tranquilli. Nel 2027 due sole retrocessioni

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