Un uomo a Foiano ha trasformato il sottotetto in una serra tropicale, piena di piante esotiche. I Carabinieri, intervenuti durante un controllo di routine, hanno trovato e sequestrato numerose piante coltivate illegalmente. La scena ha sorpreso gli agenti, che hanno notato la cura e la quantità di vegetazione all’interno dello spazio sopraelevato. Nessuna persona è stata arrestata, ma è stato avviato un procedimento amministrativo.

Occhiali intelligenti alla Asl: «Ora l’infermiere arriva a casa e chiama lo specialista senza farvi fare il pellegrinaggio» Arezzo, Comanducci non si è ancora insediato e già riceve i compiti per le vacanze: Menchetti consegna l’elenco delle buche «Bravo Marcello»: gli aretini aspettavano i moccoli e invece arrivano i complimenti. Cortona s’accende de fumetti e maschere: oh, qui c’è da perdere la testa! Altro che scatoloni e vecchi mobili: in mansarda aveva allestito una serra super attrezzata. Il raccolto, però, è stato anticipato dai Carabinieri Altro che scatoloni e vecchi mobili: in mansarda aveva allestito una serra super attrezzata. Il raccolto, però, è stato anticipato dai Carabinieri C’è chi in mansarda conserva gli scatoloni del cambio stagione e chi, evidentemente, preferisce dedicarsi al pollice verde in versione decisamente più creativa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Foiano, trasforma il sottotetto in serra tropicale: i Carabinieri gli fanno il raccolto

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