Focarina di San Giuseppe di solidarietà

Un’associazione locale ha donato 4.365 euro tra tre organizzazioni di volontariato. La somma è stata consegnata all’Avis di Savignano, all’Aido Savio Rubicone e alla Protezione civile di Savignano. La donazione avviene in occasione della Focarina di San Giuseppe, evento di solidarietà che coinvolge la comunità. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o modalità di consegna, né sulle eventuali finalità specifiche dei fondi.

L’associazione Rubicone Eventi ha donato 4.365 euro all’ Avis di Savignano, all’ Aido Savio Rubicone e alla Protezione civile di Savignano. Una somma che è il frutto dell’utile ricavato durante la serata del 20 marzo effettuata dall’associazione Rubicone nel parcheggio dello stadio comunale per la Focarica di Savignano. Dice Andrea Astolfi, vice presidente di Rubicone Eventi: "La serata è stata un grande successo con la partecipazione di una incredibile folla e lo dimostra il fatto che, nonostante il freddo, sono arrivate oltre tremila persone per vedere una delle focarine più grandi d’Italia. Con la vendita di oltre 700 piadine, non sufficienti per tutti, brulè, birre e altro, abbiamo ricavato una bella somma donate alle tre associazioni savignanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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