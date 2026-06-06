Dopo la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, su La7 sono stati trasmessi commenti che collegano l’evento a simboli fascisti, come la bara e la fiamma. Si parla di un’ossessione nei confronti di alcune figure politiche, con riferimenti che richiamano immagini storiche del fascismo. Le discussioni sono state caratterizzate da riferimenti a simboli e atmosfere tipiche di epoche passate, creando un clima di tensione tra i commentatori.

Devono aver scambiato il 2 giugno per il 25 aprile. Perché nelle ore successive alla parata ai Fori Imperiali perla Festa della Repubblica, su La7 è un susseguirsi di ombre e spettri fascisti. A coltivare per prima l’ossessione preferita della sinistra è Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle ospite di Giovanni Floris a DiMartedì. Secondo l’onorevole, Giorgia Meloni ha cambiato idea sulla celebrazione: «Io non mi stupisco, considerando che Fratelli d’Italia è l'erede del partito che la Costituzione l’ha subita e non ha contribuito a scriverla e questo lo vediamo al di là delle auto-narrazioni di questa destra adesso moderata, che non è poi così tanto moderata in quello che fa, nei fatti». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Floris, tutti ossessionati da Meloni: "Con la bara e con la fiamma"

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