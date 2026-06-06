Flavio Cobolli e Alexander Zverev si preparano a sfidarsi in finale al Roland Garros, dopo aver superato percorsi diversi nei turni precedenti. La discussione si è concentrata sulla difficoltà dei loro cammini, ma non si è arrivati a una risposta definitiva. Entrambi hanno eliminato avversari di livello, con partite che hanno richiesto diverse ore e strategie. La finale è attesa come una sfida tra due tennisti con storie e percorsi distinti.

Si è a lungo dibattuto, fin da ieri, circa un tema: è stato più complesso il cammino di Flavio Cobolli o quello di Alexander Zverev verso la finale del Roland Garros? Una risposta univoca ovviamente non c’è, e neppure è possibile determinarla con certezza. Si possono però senz’altro mettere a confronto i due cammini, puntualizzando chiaramente alcune questioni tra l’uno e l’altro. Partiamo, naturalmente, da Cobolli. Per lui primo turno contro Andrea Pellegrino. Che non è solo un giocatore proveniente dalle qualificazioni, ma anche uno dei più in forma in arrivo di lì, anche visto lo splendido cammino messo in scena agli Internazionali d’Italia, dove solo Jannik Sinner lo ha fermato (senza che però il pugliese sfigurasse). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli e Alexander Zverev, i tabelloni a confronto verso la finale del Roland Garros

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Flavio Cobolli vs Matteo Arnaldi | French Open semifinal | Roland Garros 2026 | Preview & Prediction

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Cobolli come Panatta, un romano in finale al Roland Garros. Flavio domani sfiderà il tedesco Alexander ZverevFlavio Cobolli, tennista romano, non parteciperà alla semifinale del Roland Garros di Parigi, nonostante sia in corsa per la finale.

Temi più discussi: Flavio Cobolli in finale al Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; Cobolli-Zverev, vale il titolo a Parigi: quando e dove vedere la finale; Sascha e Flavio, amici contro per il trono di Parigi - Le immagini; In semifinale al Roland Garros si affronteranno Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

I precedenti tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev prima della finale del Roland Garros x.com

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Niente Djokovic. Niente Sinner. Niente Alcaraz. Solo Alexander Zverev e i suoi demoni: Data la sua abilità e longevità ai vertici del gioco, sarebbe appropriato che avesse un Major. Ma, a causa delle numerose controversie che lo circondano, Zverev non sare reddit