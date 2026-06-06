Fiumicino furto al terminal arrivi | ruba un trolley di marca e tenta la fuga in treno

Da cdn.ilfaroonline.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato fermato dai finanzieri all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di scappare con un trolley di marca. Dopo aver sottratto il bagaglio, ha cercato di allontanarsi in treno, ma è stato intercettato e arrestato in flagranza di reato. La polizia ha recuperato il trolley, che conteneva oggetti di valore. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

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Fiumicino, 6 giugno 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto un borseggiatore in flagranza di reato presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino. I “Baschi Verdi” del locale Gruppo, nel corso delle quotidiane attività di controllo all’interno del terminal degli arrivi internazionali, sono tempestivamente intervenuti a seguito delle richieste d’aiuto di una passeggera a cui era appena stato sottratto un trolley di marca. I militari hanno intercettato e bloccato il fuggitivo mentre tentava di raggiungere la locale stazione ferroviaria per dileguarsi. Il soggetto, già gravato da specifici precedenti della specie, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato e condotto innanzi al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio direttissimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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