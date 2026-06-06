Finalmente la mamma del bosco riabbraccia i figli
A Gissi, in provincia di Chieti, si sono svolti i primi incontri tra una donna e i suoi figli, dopo un periodo di separazione. La donna ha riabbracciato i figli in un incontro che si è svolto in un luogo protetto. La separazione era durata del tempo, e l'incontro è stato autorizzato dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o sui processi legali che hanno portato a questa riunificazione.
Dei primi incontri, per la verità, ci sono già stati. A Gissi, in provincia di Chieti, dentro una struttura protetta che non è quella nella quale vivono i piccoli Birmingham - Trevallion dal 20 novembre dell’anno scorso ma questo, tutto sommato, è un dettaglio trascurabile: mamma Catherine Birmingham ha riabbracciato, l’ultima volta ieri l’altro, le sue tre «fette di pane e marmellata», Utopia Rose e i gemellini Galorian e Bluebell, ha passato con loro alcune ore, li ha coccolati, li ha tranquillizzati, è stata loro vicina, ha cercato di portare un attimo di normalità in una vicenda che di attimi ne ha incanalati troppi e di routine troppo poca. «C’è un grande affetto», spiega l’avvocato della “famiglia del bosco” Simone Pillon, «anche se soffrono tutti per la reciproca lontananza». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Famiglia nel bosco: mamma Catherine riabbraccia i figli - Vita in diretta 01/04/2026
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Corriere della Sera. . Ciao Paola, buonasera: finalmente sono riuscita a scriverti. Intanto ti chiedo scusa da mamma, da donna, io avrei fatto carte false per poter dimostrare quel che provo veramente... Io non ho mai voluto la rovina di tuo figlio. Per tuo figlio m facebook
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