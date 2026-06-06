A Gissi, in provincia di Chieti, si sono svolti i primi incontri tra una donna e i suoi figli, dopo un periodo di separazione. La donna ha riabbracciato i figli in un incontro che si è svolto in un luogo protetto. La separazione era durata del tempo, e l'incontro è stato autorizzato dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o sui processi legali che hanno portato a questa riunificazione.

Dei primi incontri, per la verità, ci sono già stati. A Gissi, in provincia di Chieti, dentro una struttura protetta che non è quella nella quale vivono i piccoli Birmingham - Trevallion dal 20 novembre dell’anno scorso ma questo, tutto sommato, è un dettaglio trascurabile: mamma Catherine Birmingham ha riabbracciato, l’ultima volta ieri l’altro, le sue tre «fette di pane e marmellata», Utopia Rose e i gemellini Galorian e Bluebell, ha passato con loro alcune ore, li ha coccolati, li ha tranquillizzati, è stata loro vicina, ha cercato di portare un attimo di normalità in una vicenda che di attimi ne ha incanalati troppi e di routine troppo poca. «C’è un grande affetto», spiega l’avvocato della “famiglia del bosco” Simone Pillon, «anche se soffrono tutti per la reciproca lontananza». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Finalmente la “mamma del bosco” riabbraccia i figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco: mamma Catherine riabbraccia i figli - Vita in diretta 01/04/2026

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, Catherine riabbraccia i tre figli dopo 25 giorni: l'incontro è avvenuto in forma protettaDopo 25 giorni, una famiglia ha potuto incontrarsi nuovamente in modo protetto a Vasto, nel bosco dove si trovava.

Mamma Catherine riabbraccia i tre figli dopo mesi: autorizzato un incontro a settimana in struttura protettaUna madre ha ricevuto l’autorizzazione a incontrare i propri figli in una struttura protetta a Gissi, dopo mesi senza vederli.

Argomenti più discussi: Il mio unico scopo è liberare i miei figli. La mamma della famiglia del bosco si confessa a Domenica In; Autismo: la scienza esclude (finalmente) la responsabilità delle mamme. La causa è multifattoriale; Famiglia nel bosco, mamma Catherine riabbraccia i tre bambini: Quando possiamo tornare a casa?. Il nodo dell'esame per entrare a scuola; Famiglia nel Bosco in Tv, la mamma Catherine Birmingham: Devo liberare i miei figli. Ecco perché siamo in Italia. E Mara Venier svela il suo sogno.

Finalmente una risposta dallo Stato. Mio figlio cosa c'entrava con la mafia?: parla la mamma di Francesco Diviesti x.com

Sanremo 2026, la pagella della finale del FestivalÈ la regina del Festival per lui. Sayf ha portato la sua mamma a Sanremo, e non solo: era già stata protagonista del Dopo Festival assieme a lui, tra le strade della città e ora, per la finale, il ... ilmattino.it