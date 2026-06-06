Fiera l’Osservatorio | La circonvallazione di Santa Giustina non risolverà i problemi del traffico fieristico

Notizia in breve

L’Osservatorio Ampliamento Fiera ha espresso riserve sulla nuova circonvallazione di Santa Giustina, definendola insufficiente a risolvere i problemi di traffico nella zona fieristica. Pur riconoscendo che l’opera è stata realizzata, l’ente ha precisato che non elimina le criticità legate alla viabilità durante gli eventi fieristici. La circonvallazione, secondo l’Osservatorio, rappresenta solo un intervento parziale.