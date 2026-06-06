Fiera l’Osservatorio | La circonvallazione di Santa Giustina non risolverà i problemi del traffico fieristico
L’Osservatorio Ampliamento Fiera ha espresso riserve sulla nuova circonvallazione di Santa Giustina, definendola insufficiente a risolvere i problemi di traffico nella zona fieristica. Pur riconoscendo che l’opera è stata realizzata, l’ente ha precisato che non elimina le criticità legate alla viabilità durante gli eventi fieristici. La circonvallazione, secondo l’Osservatorio, rappresenta solo un intervento parziale.
L’Osservatorio Ampliamento Fiera interviene sul tema della nuova circonvallazione di Santa Giustina, accogliendo positivamente la realizzazione dell’opera ma contestando l’idea che possa rappresentare una soluzione definitiva alle criticità viabilistiche legate al polo fieristico. Secondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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