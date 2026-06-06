Festa peri 212 anni dei carabinieri Il bilancio di 12 mesi d' attività a Bari e in provincia | Quasi 1400 arresti

La cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri si è svolta presso la Caserma ‘Bergia’ sul lungomare di Bari. Nel corso dell'ultimo anno, le forze dell'ordine hanno effettuato circa 1.400 arresti tra Bari e provincia. Durante l'evento sono stati presentati i dati sull’attività svolta nel periodo, senza ulteriori dettagli o commenti.

La Caserma ‘Bergia’ sul lungomare di Bari ha ospitato le celebrazioni per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. All'appuntamento hanno preso parte, oltre alle autorità civili e militari, anche il comandante interregionale Carabinieri ‘Ogaden’ di Napoli, il generale di Corpo d'Armata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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