Tra giugno 2024 e maggio 2025 sono stati effettuati 381 arresti e 3.251 denunce a piede libero nell’ambito delle attività dell’Arma dei carabinieri. La celebrazione del 212esimo anniversario della fondazione dell’istituzione si è svolta ieri.

Ben 381 arresti e 3.251 denunce in un anno: da giugno 2025 al maggio scorso. È solo parte dell’attività dell’ Arma dei carabinieri che ieri ha festeggiato il 212esimo anniversario della sua fondazione. A Ravenna le celebrazioni, iniziate nella mattinata al comando provinciale con la deposizione di una corona in onore dei caduti, si sono svolte in piazza San Francesco. Vi hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari della provincia, nonché le rappresentanze e i labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma oltre al personale in servizio con i rispettivi familiari e gli alunni della Guido Novello e del Liceo Scientifico Alfredo Oriani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Arma. In un anno 381 arresti e 3.251 denunce a piede libero

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