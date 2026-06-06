Durante la festa dell’Arma dei carabinieri, è stato comunicato che in un anno sono stati effettuati oltre 5.000 interventi sul territorio. La centrale operativa ha ricevuto più di 18.000 chiamate, portando a un potenziamento dei presidi sul territorio. I numeri indicano un incremento delle attività di intervento e di presenza delle forze dell’ordine nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli interventi o sulle aree interessate.

Oltre 18.000 chiamate alla centrale operativa arrivate in un anno. Richieste che hanno portato alla realizzazione di ben 5.365 servizi preventivi esterni, oltre a 144 servizi di ordine pubblico. Nell’attività svolta nel corso dell’anno sono state arrestate 133 persone e ne sono state denunciate 1.365. Sono alcuni dei numeri che il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Prato, il colonnello Francesco Schilardi, ha elencato ieri mattina durante la cerimonia militare per il 212° anniversario dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si è tenuta al comando di via Picasso. Nel corso della celebrazione è stato schierato un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa dell’Arma dei carabinieri. In un anno più di 5mila interventi: "Presidi sul territorio potenziati"

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Alla Caserma di Montebello per la Festa dell’Arma dei Carabinieri del Comando Interregionale Pastrengo. x.com

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