Festa dell’Arma a Bergamo premiati i carabinieri che hanno risolto i casi Verzeni e Centelleghe

A Bergamo si è celebrato il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri il 5 giugno. Durante l’evento, sono stati premiati i carabinieri che hanno risolto i casi Verzeni e Centelleghe. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e le forze dell’ordine, con riconoscimenti ai militari che si sono distinti nel risolvere i rispettivi casi. La festa ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Bergamo ha celebrato venerdì 5 giugno il 212° anniversario della fondazione dell’ Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta alla caserma di via delle Valli, sede del Comando provinciale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. Le celebrazioni sono iniziate in mattinata con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei carabinieri caduti in servizio. Nel pomeriggio, alle 18,30, il comandante provinciale, colonnello Salvatore Sauco, insieme al prefetto Luca Rotondi ha presieduto la cerimonia ufficiale davanti a una rappresentanza dei reparti dell’Arma operanti in provincia. Nel corso dell’evento sono stati consegnati encomi e riconoscimenti a militari che si sono distinti in importanti attività investigative e operative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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