Festa a Vico gli chef stellati si mobilitano per la prevenzione di San Patrignano
Gli chef stellati italiani si sono uniti per sostenere la prevenzione a favore di una comunità di recupero. La manifestazione si è svolta in Campania, coinvolgendo professionisti di alto livello nel settore della cucina. L’obiettivo è sensibilizzare e promuovere iniziative di prevenzione attraverso eventi gastronomici. La collaborazione tra chef di fama e associazioni sociali mira a raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza sulle attività di recupero e supporto.
Un connubio straordinario tra l’eccellenza della gastronomia italiana e l’impegno sociale si rinnova in Campania. Il mondo dell’alta cucina si mobilita ancora una volta per offrire un aiuto concreto alle nuove generazioni, unendo la maestria dei grandi maestri del gusto alla missione di una delle realtà più importanti nel contrasto al disagio giovanile. La cornice di questa iniziativa unisce lo scenario della costiera sorrentina a un obiettivo di fondamentale importanza per il territorio. L’eccellenza culinaria per il sociale. L’appuntamento, denominato la “Cena delle Stelle”, si inserisce all’interno della cornice della nota manifestazione Festa a Vico. Mercoledì 17 giugno l’evento prende vita in una delle location più suggestive del territorio, l’hotel Bellevue Syrene di Sorrento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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