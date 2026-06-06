Festa a Vico gli chef stellati si mobilitano per la prevenzione di San Patrignano

Notizia in breve

Gli chef stellati italiani si sono uniti per sostenere la prevenzione a favore di una comunità di recupero. La manifestazione si è svolta in Campania, coinvolgendo professionisti di alto livello nel settore della cucina. L’obiettivo è sensibilizzare e promuovere iniziative di prevenzione attraverso eventi gastronomici. La collaborazione tra chef di fama e associazioni sociali mira a raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza sulle attività di recupero e supporto.