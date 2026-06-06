Nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco, la Ferrari ha dominato la classifica dei tempi. Dopo le FP1 e FP2, le vetture rosse si sono posizionate in prima e seconda posizione, con tempi molto vicini tra loro. Lewis Hamilton si è collocato subito dietro, evidenziando un passo molto competitivo sul circuito del Principato. Le sessioni si sono concluse con le Ferrari in testa alla classifica.

Ferrari lancia un segnale fortissimo nel venerdì del GP di Monaco. Dopo le prime due sessioni di prove libere, le Rosse hanno monopolizzato la vetta della classifica tempi con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dimostrando un passo estremamente competitivo sul tracciato del Principato. Ferrari ha risposto con grande facilità agli attacchi di Mercedes, Red Bull e McLaren, confermando un eccellente equilibrio sia sul giro secco. In questo approfondimento analizziamo insieme a Giorgio Piola tutte le novità tecniche portate a Monaco dai team di Formula 1: aggiornamenti aerodinamici, configurazioni ad alto carico, soluzioni adottate da Ferrari, Red Bull, McLaren e Mercedes e il loro comportamento nelle due sessioni di prove libere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ferrari vola nelle libere di Montecarlo: L'Analisi Tecnica di Giorgio Piola dopo le FP1 e FP2

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