Circa 60.000 persone si sono radunate lungo le rive di un fiume a Ferrara per assistere a un concerto di Vasco Rossi. Tra i presenti, molti giovani provenienti da diverse regioni, tra cui alcuni arrivati da Salerno, hanno partecipato all’evento. Nonostante le distanze, alcuni sconosciuti si sono uniti in gruppi spontanei, condividendo l’attesa e l’entusiasmo per il cantante.

Chi sono i ragazzi che hanno viaggiato da Salerno per omaggiare Eugenio? Come hanno fatto sconosciuti di città diverse a formare un gruppo? Quali sacrifici hanno fatto i fan per arrivare prima dell'alba? Cosa trasformerà l'attesa di ore in un'esperienza indimenticabile??? In Breve Fan da Torino, Roma e Germania si riuniscono in via Canapa Gruppo di Salerno indossa maglie gialle in memoria di Eugenio Partenze dai luoghi di origine già dalle 5 di mattina Folla proveni . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ferrara, fiume di fan per Vasco: 60.000 persone in attesa del mito

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