Fat Lobster – La gentrificazione è un’aragosta

Da nerdpool.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un locale di pesce, chiamato Fat Lobster, ha subito una trasformazione legata alla gentrificazione. La sua ristrutturazione e il nuovo posizionamento commerciale hanno portato a un aumento dei prezzi e a un cambio di clientela. La modifica degli arredi e del menu riflette un tentativo di attrarre un pubblico più giovane e più abbiente. La situazione ha suscitato discussioni tra residenti e operatori del settore su come la gentrificazione influenzi il quartiere.

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Cosa otteniamo miscelando degli elementi che a prima vista possono apparirci random come: grosse aragoste, musicisti anarchici, speculazioni edilizie, sparatorie e il Brasile? Seguendo questa ricetta viene fuori Fat Lobster il nuovo fumetto di Luca Negri (già autore di Storie di uomini intraprendenti e di situazioni critiche, vincitore del Premio Boscarato 2018 ) edito da Edizioni BD. Fat Lobster – Luca Negri; Edizioni BD Un thriller surreale che vede come protagonisti una coppia di giornalisti e una ragazza intenti a mettere sotto i riflettori un problema che affligge la San Paolo dei primi Anni 70. Andrea Criminali, uno dei nostri protagonisti, inviato dalla redazione del suo giornale in Brasile per recensire e fare un reportage su una mostra d’arte, da li a poco sprofonderà in una spirale sempre più assurda e complicata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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