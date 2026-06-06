L’amministrazione non ha presentato il bilancio 2025 della Fondazione Turismo-Dmo alla riunione, nonostante fosse stato approvato dall’organismo di controllo. La società Fanucci ha criticato questa assenza, sottolineando che di solito in casi simili i documenti vengono condivisi con le parti coinvolte. La mancanza di presentazione ha suscitato interrogativi sulla trasparenza e sulla procedura adottata dall’amministrazione.

"Non comprendiamo il motivo per cui l’amministrazione non abbia presentato il bilancio 2025 della Fondazione Turismo-Dmo, appena approvato a questo organismo di controllo, come è di prassi in altre situazioni". Edoardo Fanucci, presidente della commissione consiliare per il controllo delle società partecipate, ha espresso perplessità nella seduta di ieri in merito alla mancata relazione del primo consuntivo della Destination Management Organization da parte dell’amministrazione. Alla riunione erano stati invitati anche Michele Luciani, presidente del consiglio della Fondazione Turismo, insieme ai consiglieri Stefano Bonini e Sabrina Franceschino, e alla nuova direttrice Sonia Pallai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fanucci attacca: "Dmo assente alla riunione"

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