Fake news sui candidati della France insoumise | indagini su una società israeliana accusata di aver interferito nelle elezioni francesi

Notizia in breve

Una società israeliana chiamata BlackCore è al centro di un’indagine per aver influenzato le ultime elezioni francesi. Le autorità hanno accertato che l’azienda avrebbe diffuso fake news sui candidati della France insoumise, con l’obiettivo di alterare l’opinione pubblica. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse agenzie di sicurezza, che stanno analizzando i messaggi e i dati digitali riconducibili alla società.