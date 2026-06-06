Fake news sui candidati della France insoumise | indagini su una società israeliana accusata di aver interferito nelle elezioni francesi
Una società israeliana chiamata BlackCore è al centro di un’indagine per aver influenzato le ultime elezioni francesi. Le autorità hanno accertato che l’azienda avrebbe diffuso fake news sui candidati della France insoumise, con l’obiettivo di alterare l’opinione pubblica. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse agenzie di sicurezza, che stanno analizzando i messaggi e i dati digitali riconducibili alla società.
Una misteriosa azienda israeliana, chiamata BlackCore, ha pesantemente interferito nelle ultime elezioni municipali francesi dello scorso marzo, mettendo in piedi una pervasiva campagna di disinformazione e diffamazione ai danni di almeno tre diversi candidati de La France Insoumise (LFI), notoriamente su posizioni ostili alle politiche israeliane e solidali coi palestinesi. Lo ha rivelato l’agenzia Reuters, per cui da circa un mese le autorità francesi hanno iniziato a investigare sulla possibilità che dietro BlackCore ci sia lo stesso governo israeliano, o perlomeno elementi legati più o meno direttamente all’establishment, come la nota agenzia Elnet. La notizia in realtà risale proprio allo scorso marzo, quando si sono tenute le elezioni municipali francesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
France Probes Israeli Firm Over Election Interference
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