Il progetto di recupero dell’ex ospedale di Maggiano, proposto da Marchi, prevede la trasformazione dell’edificio in un centro culturale e sociale. La proposta include la riqualificazione dell’area e l’utilizzo pubblico dello stabile, attualmente abbandonato. La Regione ha avviato un’analisi sullo stato di conservazione e sui costi di intervento. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma il progetto è stato presentato come un passo verso il riutilizzo dell’ex ospedale.

Il recupero dell’ex struttura del Manicomio di Maggiano è sempre un tema di attualità. Ad intervenire in questo dibattito a distanza è stavolta il dottor Enrico Marchi, presidente del Centro Studi Lippi Francesconi, psichiatra e membro dell’equipe sanitaria guidata dal dottor Dal Poggetto che chiuse definitivamente la struttura nel 1999 e che oggi svolge un ruolo importante con la sua associazione per tenerne viva la memoria con lo spettacolo "L’ultima chiave" che periodicamente va in scena tra quelle "antiche scale". "C’è la necessità – dice Marchi – di preservare la memoria di una struttura storica che ha ospitato tante persone, non solo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex ospedale di Maggiano. La proposta di Marchi ”Recuperiamo la Tessenda“

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