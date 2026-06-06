Evade dai domiciliari e viene beccato a spacciare in pieno centro

Un uomo di 29 anni, già agli arresti domiciliari per spaccio, è stato arrestato di nuovo mentre si trovava in strada. È stato trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana. L’uomo aveva appena evaso gli arresti domiciliari e si trovava in pieno centro. La polizia lo ha sorpreso mentre spacciava droga.

Un 29enne di origine albanese, sottoposto agli arresti domiciliari per un precedente episodio legato allo spaccio di droga, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in strada con cocaina, hashish e marijuana. L'uomo è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Merano durante un servizio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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