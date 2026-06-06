Un’ondata di calore africana è prevista in Italia a metà giugno, con temperature che potrebbero raggiungere i 40°C. Si attendono temporali nel Nord, che potrebbero influenzare la stabilità atmosferica durante l’estate. Il picco di caldo è associato a un anticiclone che si spinge verso la penisola, favorendo condizioni di elevata temperatura. La situazione meteorologica attuale indica un’ondata di calore intensa, con variazioni legate alla presenza di temporali nel Nord.

Quando inizierà esattamente l'ondata di calore africana in Italia?. Come influenzeranno i temporali del Nord sulla stabilità estiva?. Dove colpiranno i picchi termici di 40 gradi a giugno?. Perché l'estate 2026 potrebbe presentare anomalie climatiche così marcate?.? In Breve Settimana dal 6 giugno: possibili temporali e grandine nel Nord Italia.. Dal 11 giugno: espansione del promontorio spagnolo con termometri a 35°C.. Tra 15 e 22 giugno: aria sahariana porta picchi di 40°C.. Calore estremo previsto in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.. L’anticiclone subtropicale si prepara a dominare l’estate con picchi di 40°C in arrivo tra metà e fine giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate rovente: l’anticiclone spinge verso i 40°C a metà giugno

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ESTATE ROVENTE: Verso i 33°C! Ecco quanto durerà l'ondata di caldo!

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