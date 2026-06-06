Estate Fiorentina locale derubato di tutta la strumentazione

Notizia in breve

Durante la notte, un locale estivo è stato vittima di un furto. Ignoti hanno forzato la saracinesca del deposito, portando via tutta la strumentazione audio, tra cui casse, mixer e altri dispositivi utilizzati per i concerti live e i dj. Si sospetta la presenza di un gruppo di persone coinvolte nel colpo. Nessuno è stato ancora individuato o fermato. La zona è stata interessata da un episodio di criminalità che ha danneggiato la gestione dell’evento.