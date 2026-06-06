Estate Fiorentina locale derubato di tutta la strumentazione
Durante la notte, un locale estivo è stato vittima di un furto. Ignoti hanno forzato la saracinesca del deposito, portando via tutta la strumentazione audio, tra cui casse, mixer e altri dispositivi utilizzati per i concerti live e i dj. Si sospetta la presenza di un gruppo di persone coinvolte nel colpo. Nessuno è stato ancora individuato o fermato. La zona è stata interessata da un episodio di criminalità che ha danneggiato la gestione dell’evento.
Furto nella notte in uno dei locali estivi. Ignoti, si ipotizza un gruppetto di più persone, hanno forzato la saracinesca del deposito dove l’Anconella Garden custodisce la strumentazione audio per i concerti live: casse, mixer e altri dispositivi per la gestione musicale delle serate e dei dj. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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