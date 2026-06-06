Estate Fiorentina locale derubato di tutta la strumentazione

Da firenzetoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, un locale estivo è stato vittima di un furto. Ignoti hanno forzato la saracinesca del deposito, portando via tutta la strumentazione audio, tra cui casse, mixer e altri dispositivi utilizzati per i concerti live e i dj. Si sospetta la presenza di un gruppo di persone coinvolte nel colpo. Nessuno è stato ancora individuato o fermato. La zona è stata interessata da un episodio di criminalità che ha danneggiato la gestione dell’evento.

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Furto nella notte in uno dei locali estivi. Ignoti, si ipotizza un gruppetto di più persone, hanno forzato la saracinesca del deposito dove l’Anconella Garden custodisce la strumentazione audio per i concerti live: casse, mixer e altri dispositivi per la gestione musicale delle serate e dei dj. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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