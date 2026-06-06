Esplosione all' alba palazzina sventrata | c' è una vittima Si cerca anche un disperso sotto le macerie

Da anconatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'alba, un'esplosione ha distrutto una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio, causando una vittima e lasciando un disperso sotto le macerie. I soccorritori stanno intervenendo sul posto per estrarre le persone coinvolte. La polizia ha delimitato l'area e avviato le indagini per accertare le cause dell'esplosione. Non sono ancora note le circostanze precise dell'incidente.

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PORTO SANT'ELPIDIO - Una violenta esplosione ha devastato all'alba una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio. Dalle 6 del mattino i Vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso e ricerca tra le macerie.Sul posto stanno operando due squadre del comando provinciale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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