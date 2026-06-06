Per la prima volta la natura ha un posto nel Consiglio di amministrazione di un’azienda. PlanEat Srl società benefit nel suo cda ha dato spazio al " custode della natura " e gli ha affidato un mandato preciso, requisiti di nomina definiti per statuto, un diritto di parere su ogni decisione strategica che riguardi gli ecosistemi e un obbligo di rendicontazione annuale. Un modello che ha convinto anche oltreoceano: il progetto Onboarding Nature, di cui PlanEat è il primo esempio concreto in Italia, ha vinto il Grunin Prize for Social Entrepreneurship and Impact Investing, assegnato dal Nyu Law Grunin Center di New York, il principale riconoscimento internazionale dedicato alle innovazioni giuridiche capaci di generare il maggiore impatto sociale e ambientale a livello globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Entra nel Cda di PlanEat il custode della natura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confindustria entra nel capitale di Quantico, Regina nel cdaConfindustria ha deciso di entrare nel capitale di Quantico, una piattaforma di investimento in club deal.

Claudio Calabi entra nel cda di Cairo CommunicationClaudio Calabi farà parte del nuovo consiglio di amministrazione di Cairo Communication.

Temi più discussi: RPLT porta la Natura nel CdA di PlanEat; PSH acquisisce Sky Dental: gli studi nel deal; Entra nel Cda di PlanEat il custode della natura.

Entra nel Cda di PlanEat il custode della naturaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

In cda arriva il custode della natura, l’esempio di PlanEat: il rispetto degli ecosistemi come linea guida del businessIl primo esperimento italiano è quello di PlanEat, scale up che si occupa di ridurre gli sprechi nella catena del food: il custode rappresenta gli interessi degli ecosistemi nelle decisioni societar ... corriere.it