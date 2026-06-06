L’Italia non ha rinnovato le politiche energetiche, mantenendo il rifiuto del nucleare e opponendosi alle proteste contro l’eolico. La dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento energetico si attesta intorno al 75%, mentre la media europea è inferiore al 60%. La situazione riflette una posizione ferma rispetto a fonti di energia alternative, senza aver adottato nuove strategie negli ultimi 30 anni.

Roma – Intrappolata in una netta contrapposizione tra fonti rinnovabili e nucleare, l’Italia è tra i Paesi europei con la dipendenza dall’estero più elevata per l’approvvigionamento energetico: circa i tre quarti del totale, contro una media Ue inferiore al 60%. E in un clima da campagna elettorale permanente il passaggio da Nimby (‘Not in my back yard’, non nel mio giardino) a Nimto (‘Not in my terms of office’, ovvero non durante il mio mandato) diventa inevitabile. Pieve, 450mila euro per l'impianto fotovoltaico in piscina Per Lucidi - Tavecchio Foto MDF Se da destra, difronte ai comitati contrari all’installazione nel loro territorio di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Energia, l’Italia non rinnova: dai No al nucleare alle proteste contro l’eolico, così restiamo fermi a 30 anni fa

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