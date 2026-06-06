L’Unione Europea ha stanziato 14 miliardi di euro per il settore energetico, destinati al rifinanziamento di incentivi. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere progetti di produzione di energia rinnovabile e efficienza energetica. I carburanti fossili, invece, sono esclusi dallo stanziamento, quindi non riceveranno finanziamenti europei. La decisione riguarda principalmente misure di supporto alle fonti di energia alternative. Il governo italiano dovrà decidere come allocare queste risorse sul territorio.

Quali incentivi energetici verranno rifinanziati con questi nuovi fondi? Perché i carburanti sono esclusi da questo stanziamento europeo? Come potrà il governo evitare la dispersione di questi miliardi? Cosa accadrà se l'Ecofin metterà in discussione il piano??? In Breve Fondi distribuiti in tre anni per transizione ecologica e costi energetici. Divieto assoluto di usare risorse per aiuti sui carburanti. Silvestrini punta su reti elettriche e sistemi di accumulo. Rifinanziame . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, l’Europa stanzia 14 miliardi: sfida per il governo italiano

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