Un'indagine in Francia analizza l'uso dell'intelligenza artificiale da parte di BlackCore per influenzare le elezioni. Si cercano dettagli su come siano state impiegate tecnologie digitali per manipolare i voti e su quali società israeliane siano collegate alla rete di BlackCore. La questione riguarda il potenziale impatto di strumenti di intelligenza artificiale nelle campagne elettorali e le eventuali connessioni internazionali coinvolte.

Come hanno usato l'intelligenza artificiale per manipolare i voti? Chi sono le società israeliane collegate alla rete di BlackCore? Perché la propaganda politica è arrivata su piattaforme come Vinted? Quali legami uniscono l'amministrazione di Tolosa alle organizzazioni indagate??? In Breve BlackCore coordinava oltre 1.600 profili falsi per manipolare l'opinione pubblica digitale. Attacchi mirati ai candidati LFI a Marsiglia, Tolosa e Roubaix durante le municipali . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni in Francia: indagine su BlackCore per ingerenze digitali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni francesi, due ingerenze e due misure: aperture di Tg su quella russa, spallucce su quella israelianaDurante le elezioni amministrative di marzo 2026 a Marsiglia, sui muri della città sono apparsi dei codici QR che rimandano a un blog chiamato...

Barbara D’Urso ancora contro Mediaset: “Bloccate trattative in Rai. Su ingerenze De Filippi-Toffanin ho chat e audio”Barbara D'Urso ha recentemente ripreso a parlare della causa legale intentata contro Mediaset, affermando che sta cercando di tutelare la propria...

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Francia, tre blocchi politici in equilibrio e scontro tra destra, centro e sinistra con Mélenchon al centro del dibattito; Francia, Bardella vola nei sondaggi dopo le rivolte: il leader del RN raggiunge un record di popolarità; Elezioni Colombia: sarà ballottaggio tra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Francia: indagine su possibili interferenze israeliane contro candidati di sinistra periodicodaily.com/francia-indagi… #Francia #elezioni #LFI x.com

Elezioni in Francia, sospette interferenze straniere: nel mirino candidati di sinistraFake news, siti falsi e campagne coordinate: cosa sappiamo sulle presunte interferenze straniere nelle elezioni comunali francesi e sulle indagini in corso. The Cube analizza le denunce Le recenti ... it.euronews.com

Cosa c’è in ballo alle elezioni comunali francesiDomenica 15 marzo in Francia ci sarà il primo turno delle elezioni amministrative in circa 35mila comuni: si voterà anche in alcune città importanti come Bordeaux, Marsiglia, Nizza, Lione, Tolosa, e ... ilpost.it