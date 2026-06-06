Elezioni a Lecco è il momento della verità | il vademecum per il ballottaggio

I cittadini di Lecco si preparano a tornare alle urne per il ballottaggio del 7 e 8 giugno, dopo aver votato il 24 e 25 maggio. Ora, devono scegliere tra i due candidati rimasti in corsa per la carica di sindaco. Le operazioni di voto si svolgeranno in diversi seggi distribuiti in tutta la città, con orari che vanno dalle 7 alle 23.

E' il momento della verità. Dopo il primo turno del 24 e 25 maggio scorsi i lecchesi sono chiamati nuovamente al voto per il ballottaggio con il quale verrà scelto il sindaco di Lecco. Come ben noto, la sfida a due è ora tra l'attuale primo cittadino Mauro Gattinoni (sostenuto da una coalizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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