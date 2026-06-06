Un gruppo di lavoratori si è riunito davanti alla fabbrica Electrolux, attraversando in corteo il centro cittadino, per partecipare a un'assemblea pubblica sulla situazione aziendale. Durante la manifestazione, hanno chiesto di essere considerati persone e non esuberi, contestando le definizioni usate per descrivere i dipendenti coinvolti. La protesta ha coinvolto una quarantina di persone che hanno poi raggiunto la sala civica per assistere alla discussione sulla vicenda.

Si sono radunati davanti alla fabbrica per attraversare in corteo il centro cittadino e raggiungere la sala civica in cui si discuteva del caso Electrolux. L’altra sera, una nutrita delegazione di lavoratori della fabbrica di lavastoviglie di corso Europa, a cui si sono aggiunti cittadini, rappresentanti di istituzioni, associazioni e sigle politiche, hanno preso parte all’iniziativa promossa dal Comune di Solaro per scongiurare il rischio di un pesante ridimensionamento dello stabilimento solarese del colosso degli elettrodomestici svedese. Sotto un cielo che minacciava pioggia da un momento all’altro, giovedì sera i partecipanti al corteo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Electrolux, la protesta: "Non chiamateci esuberi. Siamo delle persone"

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