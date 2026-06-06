El Nucazo de Dios e un dimenticato eroe dei Mondiali
Come si diventa un eroe dimenticato nella storia dei mondiali di calcio? E dopo esser finiti nel dimenticatoio, si può riconquistare spazio nella memoria collettiva? Quanto accaduto al calciatore argentino. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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