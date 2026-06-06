Efrat | Un Viaggio tra i Coloni Pacifici di Israele e l’Emergere della Violenza

Un insediamento in Cisgiordania ha registrato un episodio di violenza, con alcuni residenti coinvolti in scontri e danneggiamenti. La polizia ha riferito di aver fermato alcuni individui e di aver avviato indagini sulla dinamica degli eventi. La tensione tra i coloni e le comunità vicine continua a essere alta, con frequenti episodi di conflitto. Le autorità locali hanno rafforzato la presenza di forze di sicurezza nella zona.

Tra le colline di Gush Etzion, Efrat sembra un luogo in cui la vita procede uguale, finché non ascolti bene: voci che raccontano di vicinato, altre di paura. È qui che la parola convivenza resiste, ma fa i conti con la violenza che affiora. Arrivi a Efrat e la prima immagine è semplice. Un altopiano verde, villette chiare, l’odore di pane. La strada corre verso Gerusalemme. I cartelli parlano ebraico e arabo. Le colline di Cisgiordania ti mettono addosso una calma strana. Sembra tutto fermo. Poi senti le crepe. Efrat è un insediamento nato nei primi anni Ottanta, nel blocco di Gush Etzion. Oggi ospita diverse migliaia di persone. La comunità ha scuole curate, sinagoghe, piste ciclabili. Le giornate sono piene di normalità. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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