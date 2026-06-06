Una donna con capelli cortissimi e shaved side si muove sotto le luci di un locale notturno, i capelli colorati di blu e viola. Accanto a lei, un’altra sfoggia un taglio asimmetrico con ciocche rasate e lunghezze sfilate, mentre un’altra ancora indossa un bob sfilato con punte colorate fluorescenti. Questi sono i tagli di capelli più audaci per l’estate, scelti da chi desidera esprimere libertà e anticonformismo, con look che spaziano dal cortissimo alle lunghezze asimmetriche e ai colori vivaci.

L’estate è una stagione coraggiosa e può essere anche la più anticonformista. Il concetto di libertà si fa strada, quando si cominciano a sentire i primi grilli di notte. Grilli per la testa? Tanti, per fortuna. Si ha voglia di prendersi i propri tempi, di viaggiare, di fare tardi la notte, di conoscere nuove persone. E di sperimentare nuove forme di arte, sì sulla propria testa. La bella stagione chiede di mollare ormeggi e controllo. Così per contestualizzare questo sentire alle tendenze capelli, è la stagione dei tagli capelli edgy. Lo slang digitale denota con questa parola inglese comportamenti ed estetiche alternative. Politicamente scorrette, al di fuori di ogni conformismo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Edgy Hair: i tagli capelli più coraggiosi per la più coraggiosa e libera delle stagioni

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