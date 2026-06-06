ecologisti di plastica

Un giudice ha condannato un uomo a sei mesi di reclusione per aver danneggiato un distributore di acqua minerale. L’uomo ha rotto la macchina con una spranga durante una lite in strada. La sentenza prevede anche il pagamento di una multa di 300 euro. L’incidente è avvenuto nel centro cittadino e ha causato l’interruzione temporanea del servizio di distribuzione. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni dell’atto.

Siamo già abbastanza preoccupati per la crisi energetica che rischia di riportarci ai tempi bui in cui il tappo di plastica era staccato dalla bottiglia (ma come abbiamo potuto vivere in quel modo così a lungo?) e adesso anche questa storia di LeBron James Però non era il caso, dai Siamo già abbastanza preoccupati per la crisi energetica che rischia di riportarci ai tempi bui in cui il tappo di plastica era staccato dalla bottiglia (ma come abbiamo potuto vivere in quel modo così a lungo?) e adesso anche questa storia di LeBron James E sì. Perché la star americana del basket ha pubblicato un video sui social in cui gioca a golf sul suo yacht proprio davanti ai Faraglioni di Capri. Tappetino verde sul ponte, tee shot (swing così così) e sullo sfondo il più bel panorama d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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