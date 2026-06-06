Oggi è l’ultimo giorno per votare le Vetrine Rossoblù, allestite con oggetti legati al Bologna calcio. Le vetrine sono decorate con pennacchi, maglie da calcio, scarpette e cimeli storici, tutte targate con i colori e il logo della squadra. I cittadini sono invitati a scegliere la vetrina preferita tra le esposizioni allestite in città. La competizione si chiude questa sera, con la possibilità di esprimere la propria preferenza attraverso il voto.

Vetrine allestite, colorate e targate Bologna calcio. Pennacchi, maglie da calcio, scarpette e storici cimeli. L’abbraccio della città per il club rossoblù, anche dopo la fine del campionato di Serie A, continua e i negozi sotto le Due Torri e anche in provincia sono ancora in clima di festa, grazie all’iniziativa Vetrine Rossoblù, promossa da Confcommercio Ascom con Emil Banca e ad altre realtà imprenditoriali cittadine, con la partnership del Carlino. E c’è ancora tempo per farci sapere qual è la vostra attività partecipante preferita: oggi è l’ultimo giorno in cui si può inviare alla redazione i coupon votando la vetrina che avete preferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco le Vetrine Rossoblù. Vota la tua preferita. Oggi è l’ultimo giorno

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