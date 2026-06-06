È stato firmato un protocollo d’intesa volto a migliorare la sicurezza in spiaggia, con particolare attenzione a bambini e persone fragili. Durante l’estate, il rischio che queste categorie si allontanino o si perdano aumenta, rendendo necessario un intervento coordinato. La misura mira a implementare strumenti e procedure per prevenire situazioni di pericolo e garantire un intervento rapido in caso di emergenza.

Durante l’estate il rischio che un bambino, o una persona fragile, si allontani o si smarrisca è più concreto e frequente di quanto si pensi. E proprio per previenire simili situazioni ieri è stato firmato al bagno Venezia il protocollo di intesa tra la Questura di Lucca, l’ associazione Penelope e ii balneari della Versilia. Ieri la formula della ‘sicurezza partecipata’ ha cercato di dare una risposta a queste situazioni d’ansia profonda. "Ogni anno, nei mesi estivi, le Forze dell’ordine e il personale di salvataggio intervengono per ritrovare minori che si sono persi tra ombrelloni, stabilimenti e passeggiate sul lungomare – ha affermato il questore, dottor Edgardo Giobbi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il protocollo d’intesa. Più sicurezza in spiaggia per bimbi e persone fragili

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