Ebola | in sperimentazione clinica un farmaco per la profilassi post-esposizione

Da ilpiacenza.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È in fase di sperimentazione clinica un farmaco per la profilassi post-esposizione all’Ebola. La sperimentazione riguarda un nuovo trattamento destinato a persone che hanno avuto contatti con soggetti infetti. La sperimentazione si svolge in aree colpite dall’epidemia, mentre l’OMS monitora l’andamento del virus di ceppo Bundibugyo in due paesi africani. La protezione immediata delle persone esposte resta al centro delle attività di ricerca e prevenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continua il monitoraggio da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) della epidemia di Ebola, nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, causata dal ceppo Bundibugyo, con crescente attenzione verso sistemi per proteggere le persone esposte al virus, prima che sviluppino la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Oms – Ebola: 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antiviraleL’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che ci vorranno circa due o tre settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale...

Un farmaco per aiutare i cani brachicefali in fase di sperimentazione in Australia: primi buoni risultatiIn Australia, un'azienda farmaceutica di Melbourne, in collaborazione con il Royal Melbourne Institute of Technology, sta conducendo sperimentazioni...

Temi più discussi: Ebola, l’Oms punta su un farmaco per prevenire l’infezione; Ebola, Oms: entro tre settimane al via test su un antivirale preventivo; Ebola, Oms: Entro 2-3 settimane al via test con farmaco preventivo; Oms: Ebola, al via entro 2-3 settimane i test su anti-virale per profilassi post-esposizione.

ebola in sperimentazione clinicaL’Oms: Entro 2-3 settimane al via test con farmaco preventivo per EbolaPotrebbero bastare due-tre settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate. Lo ha reso not ... repubblica.it

ebola in sperimentazione clinicaEbola, in arrivo la sperimentazione di un farmaco preventivo: Test entro 2-3 settimaneNuovo farmaco preventivo e rafforzamento delle misure di contenimento per contrastare l’avanzata dell’epidemia di Ebola in Africa Centrale. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web