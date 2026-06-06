Ebola | in sperimentazione clinica un farmaco per la profilassi post-esposizione
È in fase di sperimentazione clinica un farmaco per la profilassi post-esposizione all’Ebola. La sperimentazione riguarda un nuovo trattamento destinato a persone che hanno avuto contatti con soggetti infetti. La sperimentazione si svolge in aree colpite dall’epidemia, mentre l’OMS monitora l’andamento del virus di ceppo Bundibugyo in due paesi africani. La protezione immediata delle persone esposte resta al centro delle attività di ricerca e prevenzione.
Continua il monitoraggio da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) della epidemia di Ebola, nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, causata dal ceppo Bundibugyo, con crescente attenzione verso sistemi per proteggere le persone esposte al virus, prima che sviluppino la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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