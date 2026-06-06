Ebola | in sperimentazione clinica un farmaco per la profilassi post-esposizione

Notizia in breve

È in fase di sperimentazione clinica un farmaco per la profilassi post-esposizione all’Ebola. La sperimentazione riguarda un nuovo trattamento destinato a persone che hanno avuto contatti con soggetti infetti. La sperimentazione si svolge in aree colpite dall’epidemia, mentre l’OMS monitora l’andamento del virus di ceppo Bundibugyo in due paesi africani. La protezione immediata delle persone esposte resta al centro delle attività di ricerca e prevenzione.