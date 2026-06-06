Il 30 giugno sarà celebrato per la prima volta il Global Beatles Day, istituito ufficialmente da un accordo tra i membri dei Beatles e la Apple Corps Ltd. La data segna il giorno in cui si ricorda il contributo musicale del gruppo. La celebrazione si svolgerà ogni anno alla fine di giugno, coinvolgendo eventi e iniziative dedicate alla band. La decisione è stata annunciata dalle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui programmi.

I Beatles e la Apple Corps Ltd hanno unito le forze per istituire ufficialmente il Global Beatles Day, che verrà celebrato alla fine di questo mese. Sarà il prossimo 25 giugno, la giornata nella quale saranno celebrati i Fab Four con iniziative che verranno annunciate prossimamente. La data scelta rievoca il giorno del 1967, quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, entrarono nello Studio One degli Abbey Road Studios di Londra e realizzarono la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite della loro canzone All You Need Is Love. L’iniziativa speciale per il Global Beatles Day. Quel brano, diventato uno dei successi del quartetto di Liverpool, fu trasmesso in diretta nell’ambito del programma della BBC Our World e raggiunse circa 400 milioni di persone in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È stato istituito il Global Beatles Day: ecco quando verrà celebrato

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