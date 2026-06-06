Tra il 2023 e il 2026, il settore dell'intelligenza artificiale ha vissuto diverse rivoluzioni tecnologiche. Durante un summit sull'AI a Londra, una figura ha discusso dell'idea di costruire un supercomputer, definendolo un sogno da 15 miliardi di euro. La partecipazione a questo evento ha visto anche la presenza di una leader politica, che si trovava in città per motivi ufficiali. La discussione ha toccato le potenzialità e le sfide legate allo sviluppo di grandi sistemi di intelligenza artificiale.

Fra il 2023 e Giorgia Meloni si trovava a Londra al Summit sull'AI. Anch'io ero lì per lavoro. Dal 2023 al 2026 il mondo dell'intelligenza artificiale ha già attraversato diverse rivoluzioni tecnologiche. Le hanno spinte le innovazioni nel computing e il rilascio sul mercato di modelli open source cinesi. È una corsa che si gioca essenzialmente tra Stati Uniti e Cina. Ci sono poche eccezioni europee. Sono legate più all'hardware per l'AI che ai modelli fondativi puri. Penso all'olandese Asml, monopolista mondiale delle macchine per la litografia. C'è poi il Regno Unito. Grazie alla sua tradizione accademica sta facendo emergere ottime aziende. In Italia, del potenziale di questa rivoluzione è arrivato ben poco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E se costruissimo noi il supercomputer? Stroppa: l'AI e un sogno da 15 miliardi

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