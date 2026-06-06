Due Spicci il ritorno crime e intimista di Zerocalcare

Un fumettista italiano ha annunciato il ritorno alle storie di genere crime e atmosfere intime con il suo nuovo progetto. L’autore ha condiviso immagini e dettagli sui social, svelando una narrazione che si discosta dal suo stile precedente. La pubblicazione è prevista per i prossimi mesi e coinvolge una serie di personaggi legati a vicende di criminalità e introspezione. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di fumetti, che attendono ulteriori aggiornamenti sulla nuova opera.

La star del fumetto torna su Netflix con una terza serie che tocca nuovi genere senza perdere un’impronta e uno stile ormai inconfondibili C’è stato un tempo non lontano in cui sarebbe stato difficile immaginare un fumettista italiano capace di vendere milioni di copie con storie smaccatamente autobiografiche, scrivere serie trasmesse in tutto il mondo, riempire il Circo Massimo per la presentazione della sua ultima fatica, e diventare soggetto e oggetto di polemiche politiche sul web e non solo. Poi, in punta di piedi, è arrivato Michele Rech. Due Spicci è la nuova serie scritta, diretta e in larga parte interpretata da Zerocalcare, che come le due precedenti (Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo) è interamente disponibile su Netflix. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Appena finito di vedere Due spicci e il sentimento prevalente è la voglia di rivederlo. x.com

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