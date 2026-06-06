Due giovani ciclisti sono stati travolti da un’auto mentre andavano a un concerto morto un 19enne

Due giovani ciclisti sono stati investiti da un'auto alle 3:30 lungo la Strada Provinciale 62 vicino a Brescello. Uno dei due, un ragazzo di 19 anni, è deceduto, mentre l’altro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi. Non ci sono dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità dell’automobilista coinvolto.

L’incidente è successo intorno alle 3:30 lungo la Strada Provinciale 62, nei pressi di Brescello, in provincia di Reggio Emilia. È lì che una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi, uno di 18 anni e uno di 19, entrambi originari di Pontedera. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due avrebbero dovuto partecipare all’Elrow Town Italy, un festival di musica elettronica in programma il 6 giugno. Nell’impatto ha perso la vita il 19enne Zaccaria Giovanni Abden. L’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, nel buio della notte, non si sarebbe accorta dei due ragazzi sul ciglio della strada. I soccorsi sono arrivati poco dopo con due equipaggi del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione sul 19enne, purtroppo senza esito. 🔗 Leggi su Open.online

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Tentano di far cadere i ciclisti nella tappa del Giro da Paestum a Napoli: due 19enni denunciati

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